Эксперт спрогнозировал рост биткоина к концу года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin) в настоящее время находится в процессе консолидации, однако к концу 2017 года может подняться до 17-17,5 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов.

Пока цена биткоина остается на уровне 15 тысяч долларов после падения на прошлой неделе с 20 тысяч до 11 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.35 мск биткоин дорожал на 9,34%, до 15,44 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 10,51%, до 14,97 тысячи долларов.

"Похоже на консолидацию перед ростом. Думаю, что до 17-17,5 тысячи долларов может вырасти", — рассказал он.

"Объемы упали сейчас, направление будет подтверждено при росте объема. Чем дольше цена консолидируется, тем выше вероятность продолжения роста", — добавил Гусейнов.