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Экономика

Правительство внесло в Думу проект об инвестиционном законодательстве

13:2726.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный предотвращение возможности использования российскими инвесторами необоснованно тех преимуществ, которые законодательно предусмотрены для иностранных инвесторов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Предлагаемые изменения в законодательство будут способствовать предотвращению оттока капитала из Российской Федерации, а также выявлению реальных данных о привлечении иностранных инвестиций в РФ", — считает правительство.

Основными целями законопроекта называются "создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, а также совершенствование норм инвестиционного законодательства", поясняет кабмин.

В этих целях уточняются понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция" и вводится понятие "контролируемое лицо", используемые в законе "Об иностранных инвестициях в РФ".

При этом из понятия "иностранный инвестор" исключаются иностранные граждане, имеющие гражданство РФ, а также иностранные юридические лица или организации, не являющиеся юрлицами, находящимися под прямым или косвенным контролем юрлиц или граждан РФ (контролируемыми).

Под иностранной инвестицией предлагается понимать самостоятельное и непосредственное вложение иностранным инвестором своих средств, что должно позволить исключить случаи осуществления инвестиционной деятельности через трастовые или иные доверительные институты.

Контролируемые лица

Контролируемым лицом будет считаться иностранное юридическое лицо или организация, не являющаяся юрлицом, находящиеся под контролем гражданина РФ и (или) российского юрлица — контролирующего лица, при наличии одного из нескольких признаков.

Вид на столицу Олимпиады город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Во-первых, контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосующих акций (долей). Во-вторых, контролирующее лицо получило право или полномочие определять принимаемые контролируемым лицом решения, в том числе касающиеся условий ведения предпринимательской деятельности.

В-третьих, контролирующее лицо вправе назначать единоличный исполнительный орган, более половины состава коллегиального исполнительного органа, избирать более половины состава директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.

В-четвертых, контролирующее лицо вправе прямо или косвенно распоряжаться менее 50% голосующих акций (долей) при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на эти акции (доли), и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) других акционеров, таково, что дает возможность контролирующему лицу определять принимаемые контролируемым лицом решения.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В-пятых, контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица.

В связи с уточнением определения иностранного инвестора вносятся изменения и в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Кроме того, в целях нераспространения понятия "иностранный инвестор" на деятельность, связанную с пользованием участками недр федерального значения для разведки и добычи полезных ископаемых, соответствующее изменение вносится в закон "О недрах".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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scrap_vc
Возможно планирование и отчет по динамике рабочих мест, бюджетом так и сторонними инвесторами?
14:41
26.12.2017
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