Таджикистан хочет взимать налоги с Google, Apple, Microsoft и Facebook

ДУШАНБЕ, 26 дек – РИА Новости. Глава налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода предложил взымать налог с иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги, сообщает Sputnik Таджикистан.

Руководитель ведомства считает, что налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и других, могут ощутимо пополнить бюджет.

"Нужно внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие уплату НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам", — говорится в письме на имя президента страны Эмомали Рахмона.

Давлатзода привел в пример, где "Google и еще 100 международных компаний платят налоги".

По его словам, "налоги сервисов Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo, Bing и другие за три месяца этого года пополнили бюджет России на 2 миллиарда рублей".

"В Таджикистане электронная сфера деятельности не контролируется. Люди покупают авиабилеты, игры, книги, бронируют гостиницы, и приносят прибыль иностранным компаниям, однако, из-за несовершенства нашего законодательства, их невозможно облагать налогами", — отмечает Давлатзода.

В письме также говорится, что в данный момент упали налоги на международную голосовую связь из-за звонков NGN, а также потому, что люди пользуются такими мессенджерами, как Wechat, Viber, OK, VK.

Ранее стало известно, что налог для пользователей автомобильных дорог в Таджикистане, который правительство обещало упразднить, не будет отменен до конца 2020 года. На заседании Маджлиса (нижней палаты парламента) было отмечено, что это сделано в целях поиска дополнительных источников дохода и поддержки бюджета в условиях мирового финансового кризиса.

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