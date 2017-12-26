В Нижегородской области запущено производство кабин для тракторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Компания "НПО Мехинструмент" запустила в Павловском районе Нижегородской области производство кабин из российских комплектующих для тракторов европейской марки Deutz-Fahr, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Стоимость проекта компании "НПО Мехинструмент" составила 102,7 миллиона рублей, из которых 51 миллион рублей предоставлен федеральным Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на пять лет.

"На сегодняшний день в России специализированное производство кабин в сегменте тракторов с мощностью двигателя 80-100 лошадиных сил не существует, что делает проект компании "НПО Мехинструмент" уникальным для России", — говорится в сообщении.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, по результатам реализации проекта объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит 25,5 миллионов рублей, будет создано 30 рабочих мест.

"Новое производственное оборудование позволяет из российских комплектующих выпускать кабины, себестоимость которых снижена на 25%. Мощности нашего производства позволят выпускать в год около 1300 готовых тракторов. В наших планах увеличить долю компании на рынке тракторов в России с 10% до 20%", — привели в пресс-службе комментарий директора по стратегии ООО "НПО Мехинструмент" Михаила Занозина.

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