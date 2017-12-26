Детали амнистии капиталов пока не известны, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Деталей амнистии капиталов в России пока нет, эту инициативу предстоит еще оформить и формализовать, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Деталей пока нет. Есть инициатива, ее предстоит еще оформить и формализовать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о периоде для амнистии капиталов.

Президент России Владимир Путин накануне выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13%-ого налога.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.