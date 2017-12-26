Кремль не стал комментировать ситуацию с санацией Промсвязьбанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кремль не комментирует ситуацию с санацией Промсвязьбанком и желанием Центробанка обратиться в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента банка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). А 22 декабря ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. Дмитрий Ананьев до решения о санации занимал пост председателя правления банка.

"Я не знаю, это же вопрос к правоохранительным органам и ЦБ. Это абсолютно не наша повестка дня, мы же не занимаемся регулированием банковской системы, тем более, скажем так, предъявлением каких-то обвинений участникам финансовой деятельности. Это не наша прерогатива", — сказал Песков.