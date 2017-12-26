В Совфеде предложили маркировать бутылки для водки уникальным знаком

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Члены Совета Федерации Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба внесли в Госдуму поправки к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", предусматривающие маркировку всей стеклотары для спиртных напитков крепостью выше 28 градусов уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя для борьбы с контрафактом и сокращения числа массовых отравлений граждан некачественной продукцией.

"Мы предлагаем ввести обязательную маркировку стеклянной бутылки, предназначенной для розлива крепкого алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя. Именно нелегальная алкогольная продукция является одним из источников массовых отравлений граждан, жесткий контроль над оборотом стеклянной тары позволит сократить число подобных случаев", — заявил Рябухин РИА Новости.

По его словам, в случае, если в бутылке оказалась некачественная продукция с метиловым спиртом или другими опасными для здоровья компонентами, источник ее можно будет легко обнаружить по идентификатору завода. Кроме того, предусматривается, уточнил сенатор, что именно завод, в чьей бутылке оказался контрафакт, будет нести ответственность за некачественную или вредную продукцию.

"В настоящее время производство и оборот стеклянной тары, являющейся не менее важным компонентом при производстве алкогольной продукции, чем основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, практически никак не контролируется государством. В результате нелегальные производители алкогольной продукции могут беспрепятственно разместить заказ на производство любых объемов стеклотары. При этом в действующем законодательстве фактически отсутствуют инструменты, позволяющие применять санкции за производство стеклянной тары для нелегальной алкогольной продукции", — пояснил Рябухин.

Он отметил, что в настоящее время на территории РФ действуют всего около 40 заводов, выпускающих бутылки по заказу винно-водочных предприятий. Ограниченное число таких заводов позволит проконтролировать соблюдение новых требований, сказал сенатор.

"Существенное сокращение ресурсной базы нелегальных участников алкогольного рынка положительно отразится и на увеличении налоговых поступлений от алкогольной отрасли", — добавил глава комитета.