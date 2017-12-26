В "Финтехе" разъяснили ситуацию с "исключением" Visa и Mastercard

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Платежные системы Visa и Mastercard не исключались из "Финтеха", с ними еще не заключили договор о членстве, заявили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.

Там отметили, что 29 сентября наблюдательный совет дал гендиректору рекомендацию по заключению договора с Mastercard и Visa. Этот вопрос рассмотрят в следующем году.

В пресс-службе "Финтеха" уточнили, что всего в организации 23 участника. Это двенадцать членов, среди которых Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, QIWI, "ФК Открытие", "Ак Барс", "Тинькофф банк", Райффайзенбанк, и одиннадцать ассоциированных членов, включая Бинбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ, Ростелеком, МТС.

"Финтех" создали в конце 2016 года. Цель работы ассоциации — разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики.

Ранее СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключили из ассоциации спустя примерно две недели после их вступления. По словам источников, такое решение приняли, поскольку "Финтех" работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.