МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) сохраняет свои позиции около 15 тысяч долларов после значительного падения на прошлой неделе, следует из данных торгов.
После достижения отметки в 20 тысяч долларов 17 декабря биткоин начал стремительно терять в цене, в конце прошлой недели криптовалюта дешевела до 13 тысяч долларов и ниже. После этого цена на биткоин начала коррекционный рост. "Рынок криптовалют взлетел до астрономических высот, так что он должен вернуться к реальности", — считает старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan), чьи слова приводит агентство Блумберг.
Криптовалюта Ethereum поднималась в цене на 3,3%, до 767,98 доллара, Bitcoin Cash — на 6,9%, до 3,05 тысячи долларов, Ripple — дорожала на 9,5%, до 1,12 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 582,03 миллиарда долларов, причем неделей ранее показатель находился возле отметки в 600-630 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 9%.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.
Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.