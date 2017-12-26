Базарный день: как не прогадать с выбором новогодней елки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Игорь Наумов. В последнюю неделю перед Новым годом елки традиционно становятся одним из самых ходовых товаров. Как правильно выбрать новогоднее дерево и на чем можно сэкономить — в материале РИА Новости.

Высокий сезон

Воскресным утром на елочном базаре, расположенном в двух шагах от станции столичного метрополитена, идет бойкая торговля. Очереди как таковой нет, но продавцы постоянно заняты — показывают товар, принимают деньги и упаковывают купленные деревья.

В этом году в Москве работает более 200 елочных базаров. Столько же — в Хабаровске. В других городах точек продаж значительно меньше. Например, в Петербурге — 70, в Красноярске — 40, а в Орле — 30.

Ассортимент от Калининграда до Владивостока примерно одинаковый: широкий выбор сосен и елей из местных питомников и лесничеств, есть и импортный товар — деревья из Дании, Польши, Венгрии и даже Канады. А вот цены отличаются существенно. Так, если в Москве метровая ель стоит около тысячи рублей, то в Хабаровске деревья аналогичного размера продают по две тысячи, а высотой под три метра — уже за десять.

Конкуренцию елочным базарам составляют крупные торговые сети. Они предлагают клиентам деревья из России, Дании, Венгрии и Польши. Благодаря большим объемам закупок цены в сетевых магазинах и гипермаркетах заметно ниже. Так, отечественную ель высотой до двух метров можно приобрести за 500-700 рублей, а метровую пихту — за тысячу рублей.

При желании сэкономить можно самостоятельно съездить в близлежащий питомник. Так, в Щелковском районе Московской области у Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана есть собственный опытный леспромхоз, где студенты учатся выращивать новогодние ели и сосны. Любой желающий может купить здесь дерево в несколько раз дешевле, чем в столице.

А вот приобрести елку в последний день с большой скидкой удастся не всегда, поскольку тотальные распродажи перед закрытием устраивают далеко не все.

Охранная грамота

Покупку главного символа Нового года многие откладывают до последнего, опасаясь, что в квартире с центральным отоплением елка за считанные дни высохнет, а хвоя начнет осыпаться.

Чтобы избежать этой неприятности, надо правильно выбрать дерево. Заведующий кафедрой искусственного лесовыращивания и механизации лесохозяйственных работ Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Сергей Васильев советует обращать внимание на срез — древесина у корневой шейки должна быть светлой и без темных кругов. Это признак свежести. Можно провести еще один несложный тест — потрясти дерево. У недавно срубленной ели хвоя не должна осыпаться.

Существует также множество способов сохранить новогоднее дерево в домашних условиях свежим, например убрать его подальше от источников тепла, а в подставку с водой добавить удобрение для хвойных. У продавцов елочных базаров есть рецепт куда проще. Они уверяют, что достаточно положить в подставку с водой таблетку аспирина и пару ложек сахара. С такой подпиткой дерево простоит минимум две недели.

Отдельно надо сказать о запахе хвои, без которого, кажется, немыслим Новый год. У импортных елей и сосен его практически нет, в отличие от свежесрубленных российских елочек. В этом их явное конкурентное преимущество. Однако если в семье есть аллергик, то свобода выбора уже ограниченна.