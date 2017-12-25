СГК за год увеличила объем строительства теплосетей в Красноярске на 21%

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) по итогам года увеличила объем строительства новых теплосетей в Красноярске на 21%, сообщает компания.

"Красноярская теплотранспортная компания (входит в СГК — ред.) построила в 2017 году в столице края более 9,5 километра теплосетей (здесь и далее — в однотрубном исчислении), что на 21% больше объемов прошлого года", — отмечается в сообщении.

Ожидаемый объем инвестиций компании в новое строительство и модернизацию тепломагистралей и сетевой инфраструктуры города по итогам года составит 758 миллионов рублей.

Инвестпрограммой за 2017 год также предусмотрено строительство новых трубопроводов и объектов сетевой инфраструктуры, необходимых для замещения малых котельных. В текущем году компания завершила перевод промышленной нагрузки котельной завода "КрасМаш" на энергоисточники компании (жилой сектор был переключен еще в 2015 году). Также была проведена работа по выводу из эксплуатации котельной №3 "КрасКома".

В 2018 году компания планирует продолжить строительство теплосетевой инфраструктуры для переключения потребителей и вывода из эксплуатации части малых котельных, расположенных в городской черте.