Курс биткоина перешел к росту после недельного падения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) на ряде ведущих криптобирж возобновил в понедельник положительную динамику после стремительного падения на прошлой неделе, в ходе которого биткоин подешевел примерно на 43%, свидетельствуют данные торгов.
Стремительное снижение курса биткоина на прошлой неделе с отметки в 20 тысяч долларов было вполне ожидаемым, отмечают эксперты. "Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности", — сказал агентству Блумберг старший аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan). "То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь существенный откат", — добавил эксперт.
На фоне возросшей популярности альтернативные криптовалюты уверенно росли в цене: Ethereum дорожал на 15,86%, до 760,5 доллара, Bitcoin Cash — на 7,98%, до 2,62 тысячи долларов, Ripple — на 1,44%, до 1,03 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 549,832 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 42% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 9%.