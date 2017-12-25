Матвиенко призвала направить налоговые доходы в пользу регионов в 2018 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Властям РФ в 2018 году предстоит решить вопрос о перераспределении налоговых доходов в пользу регионов, существующие межбюджетные отношения не соответствуют новым реалиям, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с парламентариями.

"В следующем году нам надо двигаться дальше в сторону более справедливого перераспределения налоговых доходов в пользу регионов в соответствии с возложенными на них полномочиями, либо перераспределить расходные полномочия", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что, например, Совет федерации предлагал рассмотреть возможность централизации на федеральном уровне закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями.

"Владимир Владимирович, я прошу вас поддержать и эту идею, и в целом донастройку межбюджетных отношений, что послужит укреплению основ федерализма. На самом деле та концепция межбюджетных отношений, которая была принята в 90-е годы, она уже не соответствует новым реалиям, новым вызовам", — добавила спикер Совета федерации.

По словам Матвиенко, Минфин, Счетная палата, Госдума и Совет федерации работают над новой концепцией межбюджетных отношений. "Очень хочется, в конце концов, освободить регионы от той жесткой зависимости от федерального бюджета, дать больше им возможностей, постоянных источников доходов в свои бюджеты, безусловно, при контроле федеральных властей", — сказала Матвиенко.