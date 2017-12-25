Калинин сомневается в целесообразности создания криптоплощадки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что проект создания криптоплощадки в Крыму сомнителен, так как в регионе нет доступа к дешевой электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией "Констант Солюшенс Плюс" намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с осторожностью относится к проектам по открытию криптоплощадок в республике. Глава корпорации развития республики Олег Морозов заявил, что площадка для майнинга криптовалюты может появиться в Крыму, если это не будет идти вразрез с законодательством.

"Я бы хотел сказать, что если у человека есть доступ к дешевой электроэнергии, то почему бы не майнить. Но насколько я понимаю, в Крыму дешевой электроэнергии нет и насколько здесь это возможно – я сомневаюсь", — сказал РИА Новости Калинин, который находится с рабочим визитом в Крыму.

При этом, по его мнению, можно привлекать инвестиции через квазивалюты, в том числе в реализацию туристических проектов.

Ранее сообщалось, что так называемый криптопарк предусматривает внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также обеспечение функционирования на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.