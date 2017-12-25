Рогозин разъяснил причины создания положения о регулировании цен на ГОЗ

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснил, из каких соображений исходили создатели утвержденного в начале декабря положения о регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу (ГОЗ).
Он сообщил, что закон, по которому сегодня контролируется исполнение государственного оборонного заказа, "действительно контролирует все те деньги, которые выделяются государством", и отметил важность нового, по его словам, революционного подхода.
"В том-то и смысл стимулирующего подхода, чтобы то, что рачительный хозяин, умный опытный руководитель оборонно-промышленного предприятия, военного завода сможет сэкономить внутри за счет своей собственной борьбы с издержками, это все, эти деньги складываются производственному коллективу на модернизацию, на взаимоотношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, с тем чтобы опять же дать перспективы развитию данного завода в будущем", — пояснил Рогозин.
"Сейчас мы увидели, что у предприятий просто нет возможностей вносить свои средства в эту модернизацию, потому что, по сути дела, доля рентабельности была относительно невысока", — сказал Рогозин.
На сегодняшний момент, по его словам, "у умного производства, которое готово будет переходить на хозрасчет, на бережливое производство, на рациональную логистику, в рамках организации производства такие средства точно появятся".
Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ.
Согласно постановлению, Минпромторг России, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" вправе разрабатывать совместно с государственными заказчиками и по согласованию с ФАС утверждать рекомендации по определению цен, которые позволяют учитывать отраслевые особенности производства и определения прибыли.
Добавляется, что признаются утратившими силу все ранее принятые постановления правительства по вопросам государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ. Новое положение вступает в силу с 1 января 2018 года.