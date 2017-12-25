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Экономика

Рогозин разъяснил причины создания положения о регулировании цен на ГОЗ

17:1325.12.2017
(обновлено: 19:12 25.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий Рогозин. Архивное фотоДмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснил, из каких соображений исходили создатели утвержденного в начале декабря положения о регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу (ГОЗ).

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"В течение последних лет мы исходили из того, что помимо "закручивания гаек", которое шло последовательно с 2012 года, в плане обеспечения законности в вопросе расходования государственных средств на создание продукта в интересах Вооруженных сил РФ … должно идти вместе, плечом к плечу с системой, которая должна, наоборот, стимулировать производителя к тому, чтобы избавлять себя от тех производственных издержек, которые раньше просто механически, математически учитывались в цене", — сказал Рогозин.

Он сообщил, что закон, по которому сегодня контролируется исполнение государственного оборонного заказа, "действительно контролирует все те деньги, которые выделяются государством", и отметил важность нового, по его словам, революционного подхода.

"В том-то и смысл стимулирующего подхода, чтобы то, что рачительный хозяин, умный опытный руководитель оборонно-промышленного предприятия, военного завода сможет сэкономить внутри за счет своей собственной борьбы с издержками, это все, эти деньги складываются производственному коллективу на модернизацию, на взаимоотношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, с тем чтобы опять же дать перспективы развитию данного завода в будущем", — пояснил Рогозин.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, это крайне важно, потому что создатели нового положения в свое время сталкивались с рядом вопросов в ходе реализации федеральной целевой программы развития ОПК: например, предполагалось долевое софинансирование в процессе модернизации предприятий.

"Сейчас мы увидели, что у предприятий просто нет возможностей вносить свои средства в эту модернизацию, потому что, по сути дела, доля рентабельности была относительно невысока", — сказал Рогозин.

На сегодняшний момент, по его словам, "у умного производства, которое готово будет переходить на хозрасчет, на бережливое производство, на рациональную логистику, в рамках организации производства такие средства точно появятся".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В начале декабря правительство РФ утвердило новое положение о регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. В соответствующем постановлении, опубликованном на сайте кабмина, отмечается, что это обеспечит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, а также сдержит рост цен на продукцию оборонно-промышленного комплекса за счет применения в ценообразовании "расширенного индексного подхода".

Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ.

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© Sputnik / Виктор Толочко
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Как следует из документа, "расширенным индексным подходом" предусматривается начиная с 2018 года определять затратным методом базовые цены на образцы военной и специальной техники и фиксировать их не менее чем на шесть лет, не пересматривая ежегодно, а только уточняя эти цены на индекс-дефлятор. При этом производители продукции могут оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии, и направлять ее на инвестиционные цели и внедрение бережливых технологий.

Согласно постановлению, Минпромторг России, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" вправе разрабатывать совместно с государственными заказчиками и по согласованию с ФАС утверждать рекомендации по определению цен, которые позволяют учитывать отраслевые особенности производства и определения прибыли.

Добавляется, что признаются утратившими силу все ранее принятые постановления правительства по вопросам государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ. Новое положение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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