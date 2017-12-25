ЦБ пока не известно о попытках подделать новые купюры в 200 и 2000 рублей

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банку России пока не известно о попытках подделать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

Банк России презентовал новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября. Первыми новые банкноты получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. В ближайшее время купюры должны разойтись по всей стране. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр.

"Нет, нам пока не известно. Надеюсь, что их (подделок — ред.) не будет", — ответила Набиуллина на вопрос о том, известно ли ЦБ о попытках подделать новые купюры.

Ранее глава ЦБ отмечала, что новые банкноты максимально защищены от подделок.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.