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Экономика

ЦБ пока не известно о попытках подделать новые купюры в 200 и 2000 рублей

16:5425.12.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в МосквеПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банку России пока не известно о попытках подделать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В России появились деньги нового поколения

Банк России презентовал новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября. Первыми новые банкноты получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. В ближайшее время купюры должны разойтись по всей стране. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр.

"Нет, нам пока не известно. Надеюсь, что их (подделок — ред.) не будет", — ответила Набиуллина на вопрос о том, известно ли ЦБ о попытках подделать новые купюры.

Ранее глава ЦБ отмечала, что новые банкноты максимально защищены от подделок.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВвод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.Образец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ввод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМассовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Для снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. годаЖурналисты на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
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