"Газпром нефть" ожидает роста добычи углеводородов на 4,2% в 2017 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" ожидает роста объема добычи углеводородов в 2017 году на 4,2%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщает компания в понедельник.
"В 2017 году объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, что на 4,2% превысит объем добычи в 2016 году", — говорится в сообщении.
При этом годовой объем переработки по предварительным оценкам составит 39,7 миллиона тонн.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.