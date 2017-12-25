В ЦБ рассказали, что помогло сохранить финансовую стабильность в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санацию трех крупных банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка — необходимо было провести, это позволило сохранить финансовую стабильность в банковской сфере РФ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

"Этот год был переломным и потому, что мы впервые санировали три крупных банка — мы смогли это сделать, потому что у нас именно в этом году появился инструмент для решения этих проблем — Фонд консолидации банковского сектора. Очевидно, на наш взгляд, такие крупные банки надо было санировать, чтобы как раз не потеряли вкладчики и кредиторы. Это позволило сохранить финансовую стабильность в банковской сфере", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

В рамках санации "Открытия" ЦБ докапитализирует банк на рекордные 456,2 миллиарда рублей, но предупредил о том, что сумма может быть неокончательной. А на оздоровление Бинбанка ЦБ может потратить 350-370 миллиардов рублей, отмечал зампред ЦБ Василий Поздышев. По предварительным оценкам Банка России, на докапитализацию Промсвязьбанка может потребоваться от 100 миллиардов до 200 миллиардов рублей.