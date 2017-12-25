Набиуллина рассказала, сколько продлится чистка банковского сектора

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очистка банковского сектора от недобросовестных игроков будет продолжаться не менее двух лет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, после этого срока случаи отзыва лицензии у банков и их санации станут "исключительно единичными".
ЦБ за последние четыре месяца взял на оздоровление через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных банка. В августе и сентябре он объявил о санации "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма регулятор становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.
Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" финансового сектора, в результате чего число банков в стране сократилось почти на треть.