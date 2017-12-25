Набиуллина не увидела минусов в текущей низкой инфляции в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Текущая низкая инфляция в РФ не имеет никаких минусов и повышает привлекательность рублевых активов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я, наоборот, считаю, что низкая инфляция — это хорошо. Хорошо — для граждан, для экономики. Прежде всего, когда цены растут медленнее, это значит, меньше обесцениваются доходы граждан, их зарплаты, сбережения, пенсии. Это очень важно", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ЦБ РФ также отметила, что при низкой инфляции растет привлекательность рублевых активов. "Мы, кстати, видим, что долларизация экономики у нас последовательно снижается, потому что люди меньше боятся хранить в рублях, понимая, что рубль обесценивается меньше. Для экономики, я считаю, что это благо. Это главное условие появления длинных денег", — подчеркнула она.

"Именно снижение инфляции делает более доступными кредиты для экономики и позволяет планировать на более долгосрочную перспективу и гражданам, и бизнесу. Потому что когда бизнесу нужно просчитать инвестиционные проекты, они должны на что-то опираться, должна быть предсказуемость условий", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ 15 декабря сообщил, что инфляция в годовом выражении опустилась до 2,5%. Регулятор связал это с временным фактором, указав, что риски отклонения инфляции вверх от прогноза по-прежнему преобладают в среднесрочной перспективе. В то же время, ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2017 года до 2,4-2,6% с прежних 2,5-2,7%, в 2018 году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%.