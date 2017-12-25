МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год стал переломным для банковского надзора: Банк России стал меньше отзывать лицензий, поскольку большая часть очистки рынка уже позади, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В некотором смысле 2017 год был переломным для банковского надзора. Во-первых, потому что мы стали меньше отзывать лицензий, и многие это заметили, так как значительную часть работы по выводу таких недобросовестных, хронически неустойчивых банков, прежде всего небольших, малых и средних банков, мы, действительно, провели", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

"В этом году мы в два раза меньше отозвали лицензий, чем в прошлом году", — уточнила глава регулятора.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается меньше 600 кредитных организаций.