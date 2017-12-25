Низкая инфляция не тормозит рост экономики, заявила Набиуллина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Низкая инфляция в России не тормозит экономический рост, ВВП в следующем году продолжит расти, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Низкая инфляция, на мой взгляд, очень важна и она не тормозит экономический рост. Мы видим, что экономический рост в стране восстановился, и мы ожидаем, что в следующем году экономика продолжит расти", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24"

Она отметила, что темпы роста ВВП могли бы быть выше. "Но для этого нужны определенные преобразования, нужно улучшать инвестиционный климат, и, конечно, мы тогда можем расти быстрее. Инфляция сама по себе не дает автоматический прирост экономики, но это необходимое условие ", — добавила она.

Глава ЦБ напомнила, что в 2018 году ЦБ прогнозирует темпы роста экономики на уровне 1,5-2%. "Это невысокие темпы роста, они могут быть выше, если будут определенные изменения, которые позволят снять так называемые структурные ограничения в экономике", — заключила Набиуллина.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП в 2018 году вырастет на 2,1%, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году темпы роста возрастут до 2,3%.