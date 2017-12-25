Набиуллина рассказала, почему стабилизируется курс рубля

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Курс рубля становится более стабильным, в том числе, благодаря низкой инфляции в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Низкая инфляция, в принципе, влияет на то, что курс более стабильный, это одно из положительных следствий низкой инфляции. Хочу отметить, что такая стабилизация курса происходит в условиях плавающего курса. Плавающий курс может быть стабильным", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом мы видим, что многие экономические показатели, бюджетные показатели и инфляция — уже меньше реагируют на колебания цен на нефть", — добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ 15 декабря сообщил, что инфляция в годовом выражении опустилась до 2,5%. Регулятор пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2017 года до 2,4-2,6% с 2,5-2,7%, а в 2018 году ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%.