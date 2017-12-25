Инвестпрограмма "Газпром нефти" на 2018 год планируется на уровне 2017 года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Объем инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2018 году планируется на уровне 2017 года — 385 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"В следующем году объем инвестпрограммы "Газпром нефти" планируется на уровне 2017 года", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.

В 2017 году инвестпрограмма "Газпром нефти" составляет 385 миллиардов рублей.

"Основную долю в программе занимают капиталовложения, направленные на продолжение разработки новых проектов в добыче, строительство производственных комплексов на нефтеперерабатывающих заводах компании", — отмечается в сообщении.