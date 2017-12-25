Глава Роспатента заявил о готовности работать с технологией блокчейн

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев сообщил о готовности к работе с технологией блокчейн, об этом он заявил в ходе пресс-конференции Роспатента "Интеллектуальные права в контексте цифровой эпохи".

"Мы готовы реализовывать самые лучшие проекты, которые сейчас существуют в технологической сфере, те, которые обеспечивают именно эту блокчейновскую систему аналитики и принятия решений. Почему блокчейн? Для нас надежнее, проще, быстрее, эффективнее", — заявил он, добавив, что у организации есть конкретные предложения по "блокчейн-патент-проекту", и эти предложения уже реализуются.

По его словам, банковская система наиболее готова к технологии блокчейн. "В следующем году они (операции с применением блокчейна — ред.) будут осуществляться нашими правообладателями через наиболее крупные банки", — добавил Ивлиев.

"Мы готовы к этой технологии, мы работаем с банками над этими вопросами, это будет не просто блокчейн-регистрация, а переход прав на интеллектуальную собственность, это сопряжение интеллектуальной собственности, это финансовые операции по отчуждению и лицензированию интеллектуальной собственности", — также рассказал глава Роспатента.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.

Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин говорил в ноябре, что совместная лаборатория ВЭБа и МИСиС скоро представит проект копирования данных Росреестра на блокчейн, а также то, что у банка имеется серия подобных проектов и с Минздравом и Роспатентом.