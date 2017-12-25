АСВ выплатит вкладчикам банка "Солидарность" почти девять миллиардов рублей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность", у которого ЦБ РФ в декабре отозвал лицензию, составят около 8,9 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно полученному реестру обязательств кредитной организации банк "Солидарность" АО за выплатой страхового возмещения на сумму около 8,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 12,5 тысячи вкладчиков, в том числе 226 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 17 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что страховое возмещение будет выплачиваться в девяти регионах. Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 29 декабря, их осуществит Россельхозбанк.

Банк России с 15 декабря отозвал лицензию у банка "Солидарность" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. По данным ЦБ, проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Солидарность" на 1 декабря занимал 185-е место в банковской системе РФ.