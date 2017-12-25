Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Промсвязьбанка

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кремль не комментирует ситуацию вокруг Промсвязьбанка и отъезда одного из его совладельца за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет комментария", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Промсвязьбанка и отъезда за границу его совладельца и бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева, который после этого подверг в интервью критике действия Центробанка.

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). А 22 декабря ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. В частности, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, выявлены факты уничтожения досье корпоративных заемщиков с кредитами более чем на 109 миллиардов рублей.

Дмитрий Ананьев в интервью газете "Ведомости" сообщил, что отбыл за границу 22 декабря, однако заявил, что отъезд не является бегством, а связан с новогодними праздниками и состоянием здоровья. По его словам, из-за появившихся проблем с сердцем необходимо пройти медицинское обследование. Также банкир заявил, что считает решение регулятора о санации Промсвязьбанка ошибочным и вредным для банка, хотя судиться с ЦБ и не намерен.