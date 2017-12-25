Песков: Путин не участвовал в переговорах между АФК "Система" и "Роснефтью"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не участвовал в переговорах по мировому соглашению между АФК "Система" и "Роснефтью", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Ну, как вы понимаете, президент не участвовал в примирении, это скорее было, вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова роль президента в достижении соглашения.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, "была ли роль у президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений", Песков сказал: "Если считать выраженную им точку зрения, то да, была".