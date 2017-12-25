В Кремле остались довольны соглашением между Роснефтью и АФК "Система"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Достижение мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" не может не вызывать удовлетворения, в Кремле надеются, что оно будет реализовано без каких-либо проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, довольны ли в Кремле мирным завершением истории вокруг "Башнефти", Песков сказал: "Тем, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворения".
"Выход на определенную мировую, конечно же, важная реализация достигнутых договоренностей. Мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем", — добавил он.