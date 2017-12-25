В Кремле остались довольны соглашением между Роснефтью и АФК "Система"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Достижение мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" не может не вызывать удовлетворения, в Кремле надеются, что оно будет реализовано без каких-либо проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечером 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

Отвечая на вопрос о том, довольны ли в Кремле мирным завершением истории вокруг "Башнефти", Песков сказал: "Тем, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворения".

"Выход на определенную мировую, конечно же, важная реализация достигнутых договоренностей. Мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем", — добавил он.