Роснефть и АФК подали в суд заявление об утверждении мирового соглашения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Роснефть", "Башнефть", Башкирия, АФК "Система" и ее дочерняя компания "Система-Инвест" подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения, следует из картотеки суда.

Заявление об утверждении мирового соглашения датировано 25 декабря.

Вечером 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

Подробнее о конфликте АФК "Система" и "Роснефти" читайте в справке РИА Новости >>