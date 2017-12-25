В Минсельхозе назвали приемлемую минимальную цену бутылки вина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минсельхоз предлагает установить минимальную розничную цену на бутылку вина в размере 180–190 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова главы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгения Ахпашева.
Также он добавил, что Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому вопросу к весне 2018 года, после чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются этим ведомством.
Газета отмечает, что ранее в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России, тогда речь шла о 250 рублях за бутылку.