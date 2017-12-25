В Минсельхозе назвали приемлемую минимальную цену бутылки вина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минсельхоз предлагает установить минимальную розничную цену на бутылку вина в размере 180–190 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова главы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгения Ахпашева.

"Минимальная розничная цена (МРЦ) на тихие вина должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литров. Если мы на старте поставим высокую МРЦ, то недобросовестные производители смогут заработать за счет резкого повышения рыночной цены. Поэтому мы решили сейчас предложить минимальную цену ниже 200 рублей", — пояснил Ахпашев.

Также он добавил, что Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому вопросу к весне 2018 года, после чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются этим ведомством.

Газета отмечает, что ранее в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России, тогда речь шла о 250 рублях за бутылку.