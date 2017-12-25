В Минкавказа ужесточили отбор инвестпроектов в госпрограмму СКФО

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Условия отбора инвестиционных проектов, реализуемых на Северном Кавказе в рамках госпрограммы развития СКФО, на 2018 год ужесточены, что гарантирует более высокую степень проработанности проектов, сообщил РИА Новости первый замглавы Минкавказа России Одес Байсултанов.

В понедельник в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа пройдет заседание межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов на 2018 год в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Состоится презентация инвестпроектов, представленных субъектами макрорегиона.

"Мы ужесточили подход к отбору инвестпроектов, используя опыт прошлого года. Проекты, которые доходят до участия в отборе в госпрограмму, уже прошли несколько разновидностей экспертиз – на муниципальном уровне, потом региональном. На каждый проект у нас есть заключение министерств экономики того или иного субъекта СКФО. Думаю, отобранные на 2018 год проекты будут на голову выше, чем в прошлом году. Требования к ним повысились, поэтому они будут более качественные, более проработанные", — сказал Байсултанов.

В 2017 году Минкавказ включил в госпрограмму развития СКФО 15 инвестиционных проектов в сферах промышленности, туризма и аграрно-промышленного комплекса. На их поддержку каждый субъект Северного Кавказа получил по 500 миллионов рублей.

"Мы заканчиваем 2017 год с очень позитивной динамикой. Мы добились того, что на один вложенный рубль получили ответный рубль частных инвестиций. То есть, в общей сложности всем семи регионам мы выделили 3,5 миллиарда рублей, и более 3,5 миллиарда рублей вложений мы получили со стороны инвесторов", — сообщил Байсултанов.

По его словам, первый год реализации такой поддержки инвестпроектов показал, что существуют "некоторые шероховатости". "Изначально предполагалось, что каждый инвестор должен был на наш вложенный рубль завести два рубля. Но когда началась реализация, стало понятно, что заводить полный объем средств и держать где-то на счетах – бессмысленно. Технологически реализация большинства проектов требует вложений на определенных этапах. И поэтому была внесена корректировка, но с обязательством инвестора в 2018 году те средства, которые были недовнесены в 2017 году, вложить в реализуемый проект", — пояснил Байсултанов.