Силуанов напомнил, что Россия не ведет с Украиной переговоров по долгу

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не ведет с Украиной переговоров по долгу, диалог идет в суде, сообщил РИА Новости российский министр финансов Антон Силуанов.

"Ничего не изменилось. У нас с Украиной переговоров нет, переговоры идут в кассационных инстанциях, то есть в суде", — сказал он.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим бумагам. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить задолженность. В июне Киев обжаловал это решение, слушания в апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.