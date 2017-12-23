Путин рассказал, как обеспечить прогресс России "в мире завтрашнего дня"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", перечислил задачи, которые необходимо решить, чтобы обеспечить устойчивый прогресс России "в мире завтрашнего дня". В числе первоочередных он назвал повышение роста экономики, борьбу с бедностью, развитие бизнеса, изменения в системе здравоохранения и образования.

В частности, Россия должна создать новый рынок труда и современную систему профессионального образования, считает президент.

По его словам, необходимо добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов россиян, увеличить пенсии и социальную поддержку, а также продолжить работу по снижению бедности, масштаб которой "представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества".

Президент подчеркнул, что такая ситуация "просто унижает людей".

"Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами", — добавил он.

Бороться с бедностью, по мнению президента, следует, опираясь на рост экономики: таргетировать бедность так же, как это было с инфляцией.

При этом нельзя давать несбыточные обещания, как в начале 1990-х годов, когда под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали неисполнимые решения.

"По этому пути точно совершенно нельзя идти, мы помним, к чему это привело. Это привело к тому, что в 2000 году за чертой бедности оказались свыше 40 миллионов человек, на тот период одна треть населения почти", — напомнил глава государства.

Путин подчеркнул, что надо ставить задачи на долгосрочную перспективу, а главное — объяснять россиянам, что и для чего делается.

Одной из таких целей президент назвал повышение роста российской экономики. По его словам, Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения. А для этого необходимо добиться, чтобы рост экономики достиг мирового уровня и превысил его.

Российские компании должны выходить на мировые рынки, поэтому развитие среднего и малого бизнеса остается важнейшей политической, экономической и социальной задачей на предстоящие годы.

"Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов, для больших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости устойчивости нашего развития", — добавил Путин.

По его словам, необходимы изменения в здравоохранении и образовании, в инфраструктуре. Без этого не решить другую ключевую задачу — придать российской экономике инновационный характер. Кроме того, это потребует перестройки и налоговой системы.

"Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится", — заключил президент.