Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о составе правления

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет директоров "Газпром нефти" 26 декабря рассмотрит вопрос о составе правления, следует из материалов нефтяной компании.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря… Повестка дня… о составе правления ПАО "Газпром нефть", — говорится в материалах.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.