Естественный отбор: итальянцы оставили Украину без газа

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Игорь Наумов. Словацкий суд арестовал за долги поставки топлива для украинской госкомпании "Нафтогаз". Решение принято по иску итальянской компании Italia Ukraina Gas в соответствии с вердиктом Стокгольмского арбитража, вынесенным еще в декабре 2012 года. Задолженность образовалась в 2007 году. Вместе с пенями и штрафами сейчас долг составляет 21 миллион долларов. Насколько критична ситуация для энергосистемы Украины и какие есть пути решения проблемы — в материале РИА Новости.

Жизнь взаймы

Italia Ukraina Gas (IUGas) несколько лет безуспешно пыталась добиться на Украине исполнения решения Стокгольмского арбитража. В итоге компания была вынуждена обратиться с иском в словацкий суд, который вынес вердикт в ее пользу.

Источник РИА Новости в "Нафтогазе" подтвердил данную информацию, заявив, что в госкомпании считают это решение политическим. В пресс-службе "Укртрансгаза" (оператор газотранспортной системы) агентству сказали, что пока объем поставок газа из ЕС не изменился.

Через Словакию на Украину поступает от восьми до десяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, топливо также поставляют Польша и Венгрия, но в значительно меньших объемах. Таким образом, закрытие словацкого маршрута способно вызвать кризис украинской энергосистемы.

Подземные хранилища (ПХГ) Украины, по данным "Укртрансгаза", в настоящее время заполнены менее чем на половину. Объем газа в них по состоянию на 20 декабря составил чуть более 15,2 миллиарда кубометров. Этих запасов может оказаться недостаточно с учетом начавшегося отопительного сезона.

Компенсировать потери путем наращивания импорта топлива из Словакии за счет Венгрии и Польши у Украины едва ли получится, поскольку мощности газопроводов на этих направлениях ограниченны, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Если ударят морозы, то нельзя исключить несанкционированный отбор российского газа, что не раз происходило, отмечает он.

Куда уходят деньги

В общей сложности "Нафтогаз" за 11 месяцев текущего года закупил 20,9 миллиарда кубометров голубого топлива, из которых более 8,2 миллиарда (39 процентов) пришлось на импорт. "Поставки газа на Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления", — сообщает сайт компании.

Впрочем, "европейский импорт" — понятие более чем условное: на Украину возвращается российский газ, который ранее через ее территорию экспортируется в страны ЕС. Из-за реверсной схемы тысяча кубометров голубого топлива обходится "Нафтогазу" на 40-45 долларов дороже, чем если бы поставки осуществлялись по прямым договорам с "Газпромом".

Украина закупает в Европе с большой переплатой газ в основном за счет иностранных кредитов. Собственных денег на это у нее не хватает.

Так, в июле-сентябре "Нафтогаз" заключил контракты на 359 миллионов долларов с рядом европейских поставщиков. При этом средства украинской компании составили всего 59 миллионов долларов, остальное — заем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Исполнительный лист

Найти свободные деньги для погашения долга перед итальянской компанией Украине проблематично, на безоговорочную помощь западных партнеров рассчитывать сегодня не приходится. Эксперты считают, что решение суда в Словакии свидетельствует о том, что страны ЕС изменили отношение к украинскому режиму.

"Сумма в 21 миллион долларов — не столь большая для энергетической компании, но для обнищавшего за время правления Петра Порошенко "Нафтогаза", судя по всему, существенная", — говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Собеседник РИА Новости не исключает, что стороны все-таки сумеют найти решение. Причем достаточно быстро. Например, договорятся о реструктуризации долга, после чего поставки газа из Словакии возобновятся.

В свою очередь, адвокат Евгений Шмидт убежден, что у "Нафтогаза" сейчас есть два варианта действий: либо расплатиться с итальянской компанией, либо дождаться, когда арестованный объем газа продадут на торгах. Вырученные денежные средства направят на погашение долга и оплату издержек, связанных с принудительным исполнением решения суда, пояснил юрист.