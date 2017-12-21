"Газпром нефть" и "Роснефть" пробурили высокотехнологичную скважину в ЯНАО

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Мессояханефтегаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти", завершило строительство эксплуатационной скважины повышенной сложности на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО, следует из пресс-релизов компаний.

Стартовый дебит новой высокотехнологичной скважины составил 94 тонны нефти в сутки.

Компании отмечают, что горизонтальная скважина с двумя пилотными и двумя боковыми стволами была пробурена по технологии многоствольной скважины с особой траекторией — "фишбон" ("рыбья кость").

"Всего на Восточно-Мессояхском месторождении с начала 2017 года построено 130 эксплуатационных нефтяных скважин, девять из них – по технологии "фишбон". В 2018 году на самом северном нефтяном месторождении из разрабатываемых на суше планируется построить еще 44 сложных скважины по методу многоствольного заканчивания", — говорится в сообщениях.

"Мессояханефтегаз" принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений — Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского. Запуск Восточно-Мессояхского месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся 21 сентября 2016 года. Его извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 миллионов тонн. Западно-Мессояхское месторождение находится в стадии разведки недр.

В конце сентября СП "Газпром нефти" и "Роснефти" сообщало, что компания ожидает выйти на рубеж добычи в 3 миллиона тонн товарной нефти в год в 2017 году.