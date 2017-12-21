"Газпром нефть" обсуждает экспорт авиатоплива в Китай после 2020 года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" обсуждает экспорт авиатоплива в Китай после 2020 года, сообщил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров в интервью корпоративному журналу.

По его словам, повышенный спрос на керосин в Китае к 2020 году прогнозируется на фоне строительства новых аэропортов и грядущего роста перевозок. К 2020 году благодаря модернизации нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти" появится дополнительно 1 миллион тонн керосина, заверил Егоров.

"Мы с китайскими партнерами серьезно обсуждаем экспортные поставки авиатоплива в КНР после 2020 года", — сказал он, отметив, что Омский НПЗ "Газпром нефти" благодаря своему территориальному расположению идеально для этого подходит.

Он также отметил, что китайцы готовы импортировать 1,5–2 миллиона тонн керосина. При этом керосин в Китай еще никогда не экспортировался. "Таким образом, к моменту наращивания производства авиатоплива на заводах "Газпром нефти" у нас будет реальный канал сбыта", — добавил Егоров.

Говоря о планах развития "Газпромнефть-Аэро" на зарубежных рынках, Егоров сообщил, что особый упор компания будет делать на рынки Юго-Восточной Азии.

"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании "Газпром нефть", которая в свою очередь входит группу "Газпром". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года.