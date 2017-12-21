МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на совершенствование налогового администрирования, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в четверг.
Отмечается, что законопроект предусматривает ответственность многофункциональных центров (МФЦ), организаций почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления платежей. Предполагается, что возможность оплаты налогов в МФЦ сократит временные издержки граждан.
Как следует из документа, также предлагается ввести институт "специальных авансовых взносов", которые физические лица смогут добровольно перечислять в бюджетную систему в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Добавляется, что в случаях ошибочного указания в платежных документах счета казначейства РФ должна быть обеспечена возможность уточнения платежей. Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных ошибок в платежных документах.