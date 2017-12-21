МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на совершенствование налогового администрирования, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в четверг.

"Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через МФЦ, в которых организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты таких платежей. Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных плательщиками ошибок в платежных документах… Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 14 декабря 2017 года", — говорится в документе.

Отмечается, что законопроект предусматривает ответственность многофункциональных центров (МФЦ), организаций почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления платежей. Предполагается, что возможность оплаты налогов в МФЦ сократит временные издержки граждан.

Как следует из документа, также предлагается ввести институт "специальных авансовых взносов", которые физические лица смогут добровольно перечислять в бюджетную систему в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Добавляется, что в случаях ошибочного указания в платежных документах счета казначейства РФ должна быть обеспечена возможность уточнения платежей. Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных ошибок в платежных документах.