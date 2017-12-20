"Газпром нефть" сообщила о сбое регистраторов кассовых аппаратов на АЗС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов произошло на ряде АЗС "Газпром нефти", система будет восстановлена в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской нефтяной компании.

Сбой произошел при полностью исправном оборудовании в ночь на 20 декабря, уточнили в компании.

Фискальные регистраторы — это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения.

"Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются. В настоящий момент работоспособность системы на АЗС восстанавливается. Полное восстановление прогнозируется в течение нескольких часов", — сообщили в компании.