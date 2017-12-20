Биткоин продолжает дешеветь на удорожании Bitcoin Cash

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) показывает негативную динамику на рекордном удорожании Bitcoin Cash после запуска торговли альтернативной криптовалютой на платформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов.
Bitcoin Cash, согласно данным CoinMarketCap, рос в цене на 49,84%, до 3,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 32%, до 3,53 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов Bitcoin Cash на данной бирже увеличивалась в цене на 52%. Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дешевела на 1,92%, до 826,54 доллара, Ripple — на 2,76%, до 74,3 цента.
Рост Bitcoin Cash в среду был вызван новостью о том, что платформа для торговли криптовалютами Coinbase разрешила торги Bitcoin Cash. Альтернативная Bitcoin Cash появилась в результате хардфорка биткоина 1 августа 2017 года и позиционируется ее создателями как более удобное платежное средство благодаря повышенной скорости подтверждения транзакций.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.