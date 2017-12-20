Биткоин продолжает дешеветь на удорожании Bitcoin Cash

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) показывает негативную динамику на рекордном удорожании Bitcoin Cash после запуска торговли альтернативной криптовалютой на платформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.00 мск биткоин дешевел на 6,55%, до 17,03 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,47%, до 16,53 тысячи долларов, на GDAX — на 6%, до 16,73 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 5,49%, до 16,64 тысячи долларов.

Bitcoin Cash, согласно данным CoinMarketCap, рос в цене на 49,84%, до 3,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 32%, до 3,53 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов Bitcoin Cash на данной бирже увеличивалась в цене на 52%. Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дешевела на 1,92%, до 826,54 доллара, Ripple — на 2,76%, до 74,3 цента.

Рост Bitcoin Cash в среду был вызван новостью о том, что платформа для торговли криптовалютами Coinbase разрешила торги Bitcoin Cash. Альтернативная Bitcoin Cash появилась в результате хардфорка биткоина 1 августа 2017 года и позиционируется ее создателями как более удобное платежное средство благодаря повышенной скорости подтверждения транзакций.

В целом, эксперты с оптимизмом смотрят на будущее альтернативных криптовалют. "Я думаю, некоторые альткоины, такие как Dash, Ripple и NEO, представляют собой большую ценность. Они сейчас очень дешевые, но их бизнес-экосистема действительно сильна", — полагает рыночный аналитик Coindesk Think Markets Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит телеканал CNBC.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.