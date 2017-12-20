Нацбанк: рост ВВП Украины в 2017 году может оказаться ниже прогноза

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Национальный банк Украины заявляет об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.

Правительство Украины в мае 2017 года прогнозировало рост экономики на 1,8%. При этом Нацбанк Украины прогнозировал сначала рост ВВП до конца года на 1,6%, но позже, в октябре, повысил ожидания до 2,2%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябре сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году — на уровне 3%.

"Однако учитывая ниже ожиданий урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года спад в сельском хозяйстве в четвертом квартале 2017 может быть более существенным, чем прогнозировалось. Как следствие, усилилась риски, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогноза", — говорится в сообщении Нацбанка на его сайте.

В то же время, Нацбанк отметил, что показатели роста экономики в третьем квартале соответствовали его оценке Национального банка, обнародованной в октябре.

По оценкам НБУ, основным драйвером роста ВВП в третьем квартале ожидаемо выступал внутренний спрос.

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