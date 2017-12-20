Рязанский завод создаст цеха по производству вакцин, не представленных в РФ

РЯЗАНЬ, 20 дек — РИА Новости. Рязанский завод "ФОРТ", крупнейшее предприятие в Восточной Европе в области иммунобиологи, создаст цеха для производства вакцин, не представленных в России, сообщает в среду облправительство.
"Региональным правительством оказывается поддержка предприятию, как приоритетному инвестиционному проекту. Сейчас наша задача помочь на федеральном уровне решить определенные вопросы для того, чтобы завод мог увеличить выпуск вакцин и перейти на новые препараты. Это не быстрый процесс, но, тем не менее, есть шанс его ускорить", — сказал Николай Любимов.
Глава региона отметил, что помощь заводу будет оказана и в дальнейшем.
"Мы продолжим оказывать содействие предприятию, ведь здесь работают рязанцы. Кроме того, производство развивается и готово развиваться еще быстрее. Таким предприятием можно гордиться и ставить в пример", – сказал губернатор.
Президент компании "ФОРТ" Антон Катлинский отметил эффективность взаимодействия с правительством Рязанской области: начиная с 2015 года завод произвел почти 30 миллионов доз вакцин против гриппа.
По словам директора научно-производственного комплекса Павла Вандышева, в планах компании – трансфер технологий производства препаратов отечественных и зарубежных производителей, а также разработка собственных инновационных вакцин. "Инфраструктурные возможности предприятия позволяют создавать новые цеха для локализации производства вакцин, не представленных в России", — сказал Вандышев.
ООО "ФОРТ" – научно-производственный комплекс, который полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. "ФОРТ" занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов в тех терапевтических областях, где наблюдается наибольшая в них потребность – иммунологии, ревматологии, нефрологии, онкологии. Основные продукты завода – противогриппозные вакцины "Ультрикс" (собственная разработка) и "Совигрипп". В эпидемиологический сезон 2017-2018 годах "ФОРТ" поставил 19,5 миллиона доз вакцин для национального календаря прививок.
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