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Экономика

Рязанский завод создаст цеха по производству вакцин, не представленных в РФ

22:1320.12.2017
(обновлено: 22:15 20.12.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВакцина. Архивное фотоВакцина. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РЯЗАНЬ, 20 дек — РИА Новости. Рязанский завод "ФОРТ", крупнейшее предприятие в Восточной Европе в области иммунобиологи, создаст цеха для производства вакцин, не представленных в России, сообщает в среду облправительство.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Между правительством Рязанской области и ООО "ФОРТ" действует инвестиционное соглашение о присвоении проекту статуса приоритетного и оказании государственной поддержки, которое было продлено до 2022 года. В среду, 20 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил научно-производственный комплекс "ФОРТ", осмотрел производственно-технологические цеха и лаборатории завода и ознакомился с полным циклом производства противогриппозных вакцин. По словам губернатора, это высокотехнологичное современное производство, ничем не уступающее западным предприятиям.

"Региональным правительством оказывается поддержка предприятию, как приоритетному инвестиционному проекту. Сейчас наша задача помочь на федеральном уровне решить определенные вопросы для того, чтобы завод мог увеличить выпуск вакцин и перейти на новые препараты. Это не быстрый процесс, но, тем не менее, есть шанс его ускорить", — сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что помощь заводу будет оказана и в дальнейшем.

"Мы продолжим оказывать содействие предприятию, ведь здесь работают рязанцы. Кроме того, производство развивается и готово развиваться еще быстрее. Таким предприятием можно гордиться и ставить в пример", – сказал губернатор.

Президент компании "ФОРТ" Антон Катлинский отметил эффективность взаимодействия с правительством Рязанской области: начиная с 2015 года завод произвел почти 30 миллионов доз вакцин против гриппа.

Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Для нас это взаимодействие исключительно важно. За последние три года мы в два раза увеличиваем производство. Я думаю, что мы сохраним эти темпы и на ближайшие два года и помимо всего прочего перейдем к качественно новому этапу развития, связанного с расширением ассортимента. Это очень важные продукты, и не только для нас, но и для эпидемиологической безопасности нашей страны", — пояснил Катлинский.

По словам директора научно-производственного комплекса Павла Вандышева, в планах компании – трансфер технологий производства препаратов отечественных и зарубежных производителей, а также разработка собственных инновационных вакцин. "Инфраструктурные возможности предприятия позволяют создавать новые цеха для локализации производства вакцин, не представленных в России", — сказал Вандышев.

ООО "ФОРТ" – научно-производственный комплекс, который полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. "ФОРТ" занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов в тех терапевтических областях, где наблюдается наибольшая в них потребность – иммунологии, ревматологии, нефрологии, онкологии. Основные продукты завода – противогриппозные вакцины "Ультрикс" (собственная разработка) и "Совигрипп". В эпидемиологический сезон 2017-2018 годах "ФОРТ" поставил 19,5 миллиона доз вакцин для национального календаря прививок.

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