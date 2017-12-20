Тамбовская область вошла в топ-5 регионов с минимумом рисков для инвесторов

ТАМБОВ, 20 дек — РИА Новости. Тамбовская область в XXII рейтинге инвестиционной привлекательности регионов RAEX (Эксперт РА) вошла в пятерку регионов России с минимальным риском инвестиционных вложений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, такая информация является положительным сигналом для потенциальных инвесторов и региональные власти намерены не снижать объема инвестиций в основной капитал.

"В 2017 году регион продолжает делать практические шаги в сторону улучшения инвестиционного климата: у нас успешно внедряются 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Уверен, что Тамбовская область и дальше будет укреплять свои позиции, чтобы оставаться благоприятной и привлекательной для инвесторов территорией", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В Тамбовской области в настоящее время находятся в разной степени завершения порядка 300 инвестпроектов, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>