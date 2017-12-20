Мордовия получит из бюджета компенсацию ущерба аграриям в 283 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Республика Мордовия в 2017 году получит из федерального бюджета ассигнования в размере 283 миллионов 274,7 тысяч рублей на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году,, говорится в сообщении на официальном портале органов государственной власти республики со ссылкой на распоряжение главы правительства РФ.

Постановление подготовлено Минсельхозом России на основании обращений руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации.

Межбюджетные трансферты предоставляются помимо Мордовии республикам Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Крым, Саха (Якутия), Тыва, Чувашской Республике, Забайкальскому и Приморскому краям, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Тюменской и Челябинской областям.

В июле этого года российские СМИ сообщали со ссылкой на материалы Национального союза агростраховщиков, что объем ущерба, который могут понести российские аграрии в 2017 году из-за холодного лета, может достичь 2,6 миллиарда рублей.

Как ранее сообщал глава Мордовии Владимир Волков, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной-летом 2017 года, аграриям республики удалось получить лучший за всю историю республики урожай зерновых — более 1,4 миллиона тонн.

"В этом году ожидается 1 миллион 450 тысяч тонн валового сбора зерна. Это лучший результат за всю историю республики. Причем достичь таких показателей удалось не в самых благоприятных погодных условиях", — сказал Волков.

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