Массовый сбой в работе онлайн-касс практически устранили, сообщили в ФНС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Массовый сбой в работе онлайн-касс практически ликвидировали, оставшиеся единичные случаи устранят в ближайшее время, сообщила Федеральная налоговая служба.

В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что ситуация не влияет на процесс торговли, так как в подобных случаях продавать товар можно без касс.

Однако после того, как неполадки устраняют, компании должны"сформировать кассовый чек коррекции" с общей суммой неучтенной выручки.

Информация о сбое появилась сегодня ночью. Неполадки затронули работу ряда магазинов крупных торговых сетей и АЗС, среди которых "Магнит", заправки "Роснефти", "Газпром нефти" и другие. Многие из них были закрыты "по техническим причинам". По подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, из-за сбоя магазины могли недополучить до 2,5 миллиарда рублей, при этом сбой коснулся только 10% рынка.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили РИА Новости, что причиной неполадок стала ошибка в программном коде контрольно-кассовых устройств.

Глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин выразил мнение, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение следует отложить до 1 июля 2019 года.