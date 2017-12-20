Реконструкцию Московского моста в Чебоксарах завершат в 2018 году

ЧЕБОКСАРЫ, 20 дек — РИА Новости. Реконструкцию Московского моста в Чебоксарах через реку Чебоксарка, соединяющего два района в центральной части города, полностью завершат в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства транспорта Чувашии.

По его словам, на проект реконструкции сооружения, который предусматривает расширение проезжей части до шести полос, выделены 340 миллионов рублей из федерального бюджета.

"Этот социально значимый проект важен для столицы республики. Мост находится в исторической части города и соединяет два крупных района, территория вокруг него является зоной отдыха жителей. По завершению всех работ на мосту, он, несомненно, станет украшением города и позволит снять транспортную напряженность на данном участке", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Иванова.

По его словам, с этого года в регионе реализуется приоритетный проект федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". "Общая сумма, предусмотренная из федерального бюджета, составляет 625 миллионов рублей, средства освоены на 93%. В республике отремонтированы 95 километров автомобильных дорог", — отметил глава республиканского Минтранса.

Он также напомнил, что в Чувашии в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" ведется строительство автомобильных дорог. В этом году в республике построены 7 объектов протяженностью 9,8 километра.

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