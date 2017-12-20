Технические сбои онлайн-касс неизбежны и в дальнейшем, заявил глава ТПП

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Перенос сроков всеобщего распространения онлайн-касс не поможет избежать технических сбоев, при введении новых технологий они неизбежны, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе онлайн-касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но позднее они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. На практике многие предпочли приостановить торговлю.

Ранее в среду глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение необходимо отложить на год – до 1 июля 2019 года.

"Жалко, когда такие вещи происходят. Еще более жалко, что они приносят экономические ущербы. Но гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше. Все новое, к сожалению, иногда проходит методом проб и ошибок", — заявил Катырин РИА Новости.

По словам Катырина, любое новое дело требует отладки по ходу событий. "Я могу судить по нашей системе: когда мы осваиваем какую-то новую услугу, вроде репетируем заранее, но после запуска возникают детали, которые могли не увидеть программисты и так далее. Это неизбежно", — заявил глава ТПП.

Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А с 1 июля 2018 года электронные онлайн-кассы должны стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные или электронные денежные расчеты. Обязанность использовать новую ККТ будет установлена для них вне зависимости от системы налогообложения, которой они пользуются.