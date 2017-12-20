Технические сбои онлайн-касс неизбежны и в дальнейшем, заявил глава ТПП

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Перенос сроков всеобщего распространения онлайн-касс не поможет избежать технических сбоев, при введении новых технологий они неизбежны, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Ранее в среду глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение необходимо отложить на год – до 1 июля 2019 года.
"Жалко, когда такие вещи происходят. Еще более жалко, что они приносят экономические ущербы. Но гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше. Все новое, к сожалению, иногда проходит методом проб и ошибок", — заявил Катырин РИА Новости.
Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А с 1 июля 2018 года электронные онлайн-кассы должны стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные или электронные денежные расчеты. Обязанность использовать новую ККТ будет установлена для них вне зависимости от системы налогообложения, которой они пользуются.