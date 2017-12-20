Роспотребнадзор посоветовал фотографировать процесс покупки из-за сбоя касс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал покупателям документировать и фотографировать процесс совершения дорогих покупок при сбое в работе касс, сообщила пресс-служба ведомства.

"Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что именно для этого при приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том числе кассовой техники, "потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными при возврате товара. Возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены".

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Из-за сбоя в работе кассового оборудования в среду, в частности, закрыта часть магазинов "Магнит". О сбое кассовой техники на АЗС сообщили "Роснефть" и "Газпром нефть". По данным компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, с проблемами в работе касс столкнулись также заправки "Лукойла", сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.