Рубль слегка растет к доллару и евро на нефти и налогах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем слабо укреплялся к доллару и евро, отыгрывая рост рынка нефти выше уровня 63 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода декабря помогает рублю удерживать уровни к основным резервным валютам.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск снижался на 0,1 рубля — до 58,66 рубля, курс евро — на 0,12 рубля, до 69,45 рубля.

Рубль прибавляет

Курс рубля против доллара и евро слегка повышался, отыгрывая закрепление рынка нефти в районе 63,5 доллара за баррель.

Росту нефтяных цен по-прежнему способствует продолжающийся ремонт трубопровода Forties в Северном море, работа которого приостановлена уже больше чем на неделю из-за поломки. Работы могут продлиться от двух до четырех недель, начиная с 11 декабря.

Поддержка рублю приходит и от словесных интервенций.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал разовой волатильностью падение показателя промышленного производства в России в ноябре на 3,6% в годовом исчислении.

Зависимость реального курса рубля от волатильности нефтяных цен резко снизилась, он становится устойчивым, заявил глава МЭР.

Пик налогового периода также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро днем снижались в пределах 0,2% против рубля каждый. Рублевая цена "черного золота" остается около отметки 3,7 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Совокупный объем налоговых платежей в 850 миллиардов рублей помог опустить пару USD/RUB ниже уровня 58,6, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

Настрой в отношении развивающихся рынков остается прежним, покупки рублей в преддверии налоговых выплат и рост котировок нефти помогут паре USD/RUB удержаться ниже 58,5, оценил он.

В текущей ситуации ближайшим сопротивлением росту доллара по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой выступает уровень 58,4, считают аналитики компании "Финам".

"В свою очередь, поддержку национальной валюте на текущей неделе могут оказать экспортеры, испытывающие потребность в рублевой ликвидности на фоне налоговых платежей", — полагают в "Финаме".